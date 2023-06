Bourget 2023 : SalamAir a choisi l'Airbus A330neo pour étendre son réseau

La compagnie omanaise SalamAir a signé un contrat ferme avec le loueur Avolon pour recevoir trois Airbus A330neo. La première livraison est attendue dès le mois d'octobre.



Les trois appareils gros-porteurs seront configurés en biclasse avec 365 sièges économiques et 12 sièges full flat. Ils viendront soutenir les projets d'expansion de la flotte et du réseau de la compagnie low-cost basée à Mascat, SalamAir entend d'ailleurs bientôt lancer des vols vers l'Europe et l'Extrême-Orient.



SalamAir aligne aujourd'hui une flotte composée d'une douzaine de monocouloirs d'Airbus, dont des A320neo, A321neo et un A321 tout cargo.



(Image © Avolon)