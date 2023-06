Bourget 2023 : Sabena technics remporte la maintenance en base des Airbus A330neo de Virgin Atlantic

Beau contrat en perspective pour la société MRO indépendante française Sabena technics.



La compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic va lui confier la maintenance en base de sa flotte d'Airbus A330neo, avec un premier appareil attendu dans les hangars de son centre MRO principal à Bordeaux Mérignac dès l'année prochaine.



Cet accord court sur une période supérieure à cinq ans.



« Nous sommes ravis que la compagnie aérienne mondialement reconnue Virgin Atlantic ait choisi Sabena technics comme fournisseur de maintenance en base, sécurisant ainsi ses créneaux pendant de nombreuses années à l'avance. Virgin Atlantic a des exigences très élevées vis-à-vis de ses fournisseurs et pour les services, et le fait que Sabena technics ait remporté ce contrat renforce notre position d'expert des avions de nouvelle génération sur notre site de Bordeaux » a déclaré Philippe Rochet, le PDG du groupe Sabena technics.



Il a également souligné que Virgin Atlantic, en tant que compagnie aérienne basée au Royaume-Uni, bénéficiera de la proximité entre Londres et Bordeaux, non seulement à des fins logistiques, mais aussi pour contribuer globalement à une faible empreinte carbone lors des vols de positionnement.



Virgin Atlantic est exploitante de l'A330-900 depuis octobre 2022, avec quatre exemplaires en service. Elle en attend encore jusqu'à 12 exemplaires.



(Photo © Virgin Atlantic)