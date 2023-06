Bourget 2023 : Premières commandes d'Airbus en marge du salon

Airbus a révélé avoir signé des commandes d'avions commerciaux juste avant l'ouverture du salon du Bourget.



Christian Scherer, le directeur commercial d'Airbus, a profité d'une conférence de presse organisée par le groupe européen le 16 juin à Paris pour annoncer deux contrats, le premier pour 60 appareils de la famille A320neo à destination d'un loueur et le second pour 10 A350 à destination d'une compagnie aérienne majeure.



Les identités des deux clients n'ont pas été révélées.



Ces deux contrats figureront dans les commandes enregistrées pour le mois de juin. Selon Christian Scherer, des commandes sont aussi attendues en juillet prochain, en plus de celles qui seront annoncées durant le salon du Bourget.



Il a également voulu confirmer que les ventes de gros-porteurs étaient désormais aussi en train de redécoller.



(Photo © Airbus)