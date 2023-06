Bourget 2023 : Lanzhou Aviation s'engage pour assurer la conversion de vingt Embraer en P2F

Embraer et Lanzhou Aviation Industry Development ont signé un accord qui permettra à la société chinoise de réaliser des conversions d'E190 et E195 en avions cargo. Le groupe Lanzhou devient le premier client chinois du programme.



L'accord initial porte sur la création d'une ligne de conversion et la modification d'une vingtaine d'appareils à Lanzhou.



L'objectif d'Embraer est de s'appuyer sur cette coopération pour accélérer l'introduction des E190F et E195F en Chine, où la demande en capacité cargo est très forte.



Lancé en mars 2022, le programme P2F d'Embraer s'appuie sur un besoin prévisionnel de 700 E-Jets cargo pour les vingt prochaines années, dont 240 pourraient servir le marché chinois. Aujourd'hui, 85 E-Jets volent auprès de Tianjin Airlines, Hebei Airlines, Beibu Gulf Airlines et Colorful Guizhou Airlines.



(Image © Embraer)