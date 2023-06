Bourget 2023 : Dassault a vendu un nouveau Falcon 2000LXS à MHS Aviation

L'aviation d'affaires n'est pas en reste au Bourget. MHS Aviation a profité de la 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace pour signer un contrat avec Dassault Aviation en vue d'acquérir un Falcon 2000LXS.



L'opérateur allemand, spécialisé dans les vols à la demande, aligne une flotte de 15 avions avions d'affaires, dont deux Falcon 2000LX acquis en 2017. Steffen Fries, le PDG de MHS Aviation a précisé que la livraison du nouvel appareil était attendue au deuxième trimestre 2025.



« Nous avons choisi le Falcon 2000 pour le confort élevé qu'il offre à ses passagers, ses performances, sa grande fiabilité et ses faibles coûts à l'utilisation » a-t-il annoncé, ajoutant que ses deux Falcon 2000LX effectuaient en moyenne des vols d'une durée de plus de 4 heures, pour un total de plus de 900 heures de vol par an, un taux particulièrement élevé dans le secteur.



MHS utilise ainsi ses Falcon 2000 pour assurer des vols vers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Europe centrale et l'Amérique du Nord, avec au moins une rotation transatlantique par semaine pour chacun deux.



« Le vol le plus long que nous ayons effectué avec le 2000LX a duré plus de 9 heures et 46 minutes pour rejoindre les Caraïbes », a-t-il ajouté.



Le Falcon 2000LXS affiche un rayon d'action de 4 000 nautiques (7400 km). Le biréacteur dispose également d'une large cabine (2,34 m) pouvant accueillir jusqu'à 10 passagers confortablement pour des vols de longue durée. Près de 700 jets de la famille Falcon 2000 ont été livrés à ce jour.



