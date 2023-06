Bourget 2023 : CMA CGM Air Cargo signe deux contrats à long terme avec AFI KLM E&M pour ses A330F et 777F

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a été sélectionné par la compagnie française CMA CGM Air Cargo pour assurer le support moteurs et équipements des deux Boeing 777F livrés l'année dernière, des appareils basés à Roissy-CDG.



La division MRO du groupe Air France-KLM va également assurer la maintenance des équipements des A330F de CMA CGM Air Cargo. La compagnie tout cargo française bénéficiera d'un accès au pool dédié d'AFI KLM E&M.



Pour les moteurs GE90, AFI KLM E&M sera responsable des réparations et des services sous aile en cas de problèmes en escale, ainsi que du support aérostructure et APU.



Les deux 777F de CMA CGM bénéficieront aussi des outils de maintenance prédictive PROGNOS for Engine et PROGNOS for APU développés par AFI KLM E&M.



(Photo © CMA CGM Air Cargo)