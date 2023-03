Bombardier revoit ses objectifs à la hausse

Bombardier regagne en confiance. Autrefois dans la tourmente, l'avionneur a réussi, notamment en se séparant de pans majeurs de son activité, à redresser la barre et à devenir « plus fort, plus résilient et plus prévisible », selon les mots d'Eric Martel, son PDG.



« Tous les progrès réalisés dans le cadre des priorités stratégiques de Bombardier sont en phase ou en avance sur notre plan. [...] L'avenir est prometteur pour Bombardier. Tout en surveillant de près la situation actuelle du marché, nous savons que nous avons tous les ingrédients nécessaires pour demeurer une des forces motrices de l'industrie. »



Le groupe a donc revenu ses objectifs pour 2025. Il compte atteindre non plus 7,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires mais dépasser les 9 milliards de dollars à cet horizon. Il vise par ailleurs un EBITDA de 1,625 milliard de dollars, au lieu de 1,5 milliard de dollars.



Enfin, il estime pouvoir générer un flux de trésorerie disponible positif de plus de 900 millions de dollars, au lieu des 500 millions de dollars prévus.



(Photo © Bombardier)