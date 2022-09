Bombardier ouvre un nouveau centre de services à Melbourne

Bombardier a officiellement inauguré son nouveau centre de services situé à Melbourne (aéroport d'Essendon Fields), en Australie. Couvrant une surface de 4 650 m², il propose des services MRO pour tous les avions d'affaires Bombardier et est doté d'un pool de pièces (de 370 m²) et d'ateliers.



Les clients de Bombardier pourront y recourir pour des opérations de maintenance programmée ou non programmée, des modifications, des installations d'avionique et du soutien d'avions immobilisés.



L'avionneur canadien souligne qu'il est voué à servir l'Asie Pacifique mais que le marché australien compte à lui seul plus de 80 avions d'affaires Bombardier. Par ailleurs, 31% des livraisons d'avions d'affaires (47 % pour les avions d'affaires intermédiaires ou de grande taille) dans le pays sont réalisés par l'avionneur.



Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, ce centre emploiera 65 personnes, dont 48 techniciens hautement qualifiés.



(Photo © Bombardier)