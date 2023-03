Boeing remporte un contrat pour produire 184 hélicoptères d'attaque Apache

Boeing annonce avoir remporté un contrat pluriannuel auprès du Pentagone pour produire 184 Apache AH-64E à destination de l'US Army et à des clients internationaux, dont les premiers exemplaires attendus par l'Australie.



Ce nouveau contrat de 1,9 milliard de dollars porte la valeur totale des commandes à 2,1 milliards de dollars (avec le précédent contrat de 2019) et a le potentiel d'augmenter à plus de 3,8 milliards de dollars avec les obligations futures. Il ne s'agit cependant pas de produire intégralement des hélicoptères d'attaque Apache mais de moderniser des machines existantes au standard -E.



L'US Army recevra ainsi 115 Apaches modernisés, avec 15 exemplaires supplémentaires en option. Les 54 autres AH-64E seront livrés à d'autres pays dans le cadre de contrats FMS (Australie, Egypte...).



Dans le cadre d'un premier contrat similaire signé en 2017, Boeing a livré 244 hélicoptères reconstruits à l'US Army et 24 exemplaires neufs pour un client à l'international.



(Photo © Boeing)