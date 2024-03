Boeing remporte un contrat de 3,4 milliards de dollars pour produire 17 nouveaux Poseidon

Boeing a décroché un contrat de 3,4 milliards de dollars de la part de l'US Navy pour produire 17 appareils de patrouille maritime P-8A Poseidon pour le Canada (14 exemplaires) et l'Allemagne (3 de plus).



Le département d'État des États-Unis avait approuvé la vente potentielle de 16 Poseidon de Boeing pour le Canada en juin dernier dans le cadre du programme CMMA (Canadian Multi-Mission Aircraft) qui vise à remplacer les 14 CP-140 Aurora (variante du P-3 Orion) de l'Aviation royale canadienne (ARC). La proposition de Bombardier, basée sur la plateforme Global 6500, avait été brutalement écartée par le gouvernement canadien fin novembre.



Le premier P-8A canadien est livrable en 2026. Les derniers CP-140 de l'ARC doivent quant à eux être retirés du service en 2030.



La Bundeswehr avait quant à elle initialement commandé 5 P-8A en 2021 pour venir remplacer les huit vénérables Lockheed P-3C Orion de la Marineflieger, tuant définitivement dans l'oeuf le projet franco-allemand MAWS (Maritime Airborne Warfare System), qui prévoyait de développer une solution commune pour venir remplacer les avions de patrouille maritime lourds des deux pays à horizon 2030-2035.



Les trois nouveaux P-8A allemands (avec potentiellement deux autres exemplaires supplémentaires qui pourraient être commandés à l'avenir) avaient été annoncés en 2022 puis contractualisés en novembre dernier. Ils sont quant à eux directement liés à l'enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros décidée par l'Allemagne il y a deux ans pour moderniser son armée.



L'Allemagne deviendra ainsi le troisième pays en Europe à aligner une flotte de P-8A Poseidon (après le Royaume-Uni et la Norvège), avec un premier exemplaire attendu dans les prochains mois.