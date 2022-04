Boeing remporte le contrat d'étude sur le remplacement des AWACS E-3 de l'OTAN

Une équipe industrielle pilotée par Boeing réalisera l'étude de faisabilité et de réduction des risques demandée par l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA) sur le remplacement des Boeing E-3 Sentry de l'organisation.



Elle doit aider l'OTAN à affiner les concepts qui permettront de remplacer les capacités de surveillance, commandement et contrôle aéroportés, avant le retrait de ces AWACS (Airborne Warning and Control System) du service, prévu à partir de 2035.



L'équipe autour de Boeing est constituée de partenaires du programme ABILITI, qui comprend Indra, Leonardo, Inmarsat, Thales, ESG Elektroniksystem- und Logistik, Lufthansa Technik et Mott MacDonald.



Se voulant multinationale et pluridisciplinaire, elle compte adopter « une approche de 'système de systèmes' », indique l'avionneur.



(Photo © OTAN)