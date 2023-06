Boeing pose un nouveau centre de distribution de pièces en Pologne

Boeing augmente encore ses capacités de distribution de pièces de rechange en Europe. Après l'ouverture du centre de Hensteadt-Ulzburg (Allemagne) l'année dernière, un nouveau site Boeing Distribution Services est désormais opérationnel en Pologne, à proximité immédiate de l'aéroport international de Rzeszów et donc au coeur du pôle industriel polonais Aviation Valley.



Selon l'avionneur américain, ce nouveau centre de distribution permet des processus d'expédition et d'emballage avancés et personnalisés pour les partenaires de Boeing, ce qui améliorera les délais de livraison aux clients commerciaux et militaires, y compris les compagnies aériennes, les OEM et les sociétés MRO. Il vient répondre à l'augmentation de la demande pour des pièces et des services dédiés à sa gamme d'appareils en Europe.



Boeing Distribution Services est présent en Pologne depuis 2005 et accompagne plus de 200 clients dans l'aéronautique civile et militaire. Le nouveau site de Rzeszów est le deuxième plus important centre de distribution de Boeing en Europe après celui de Hensteadt-Ulzburg, ce dernier étant spécialisé dans les produits chimiques et les matériels spéciaux.