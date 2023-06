Boeing livre son tout premier 767 cargo en Afrique, à Air Tanzania

Boeing a célébré la livraison du premier 767-300F d'Air Tanzania. Il s'agissait également pour lui de la première livraison directe d'un 767 cargo en Afrique.



Air Tanzania se dote ainsi de capacités dédiées au transport de fret, alors que cette activité reposait jusque là uniquement sur la place disponible dans les soutes de ses avions de passage (notamment ses deux 787-8).



Le 767F permettra ainsi à la compagnie de « développer [son] secteur d'importation et d'exportation qui nécessite des livraisons en temps voulu. Il ouvrira aux entreprises internationales des possibilités de transport de marchandises commerciales vers diverses régions du monde, ce qui stimulera la croissance économique nationale », commente Ladislaus Matindi, le directeur général d'Air Tanzania.



Air Tanzania exploite actuellement cinq DHC-8-400, trois A220-300 et deux 787. Elle attend également la livraison d'un 787-8 supplémentaire et de deux 737 MAX.



(Photo © Boeing)