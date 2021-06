Boeing livre 17 appareils en mai

Boeing a livré dix-sept appareils au mois de mai, dont dix 737 MAX et deux 787.



Il a par ailleurs enregistré 73 commandes brutes, réparties entre 61 737 MAX, cinq 787 et sept 777.



Morgan Stanley estime que Boeing livrera 96 appareils au deuxième trimestre, dont une cinquantaine de 737 MAX et 28 787. Elle table sur une forte accélération des livraisons puisque avril et mai ont chacun vu la livraison de dix-sept appareils, celles-ci ayant été amputées par une nouvelle immobilisation temporaire du 737 MAX en raison de problème d'isolation sur certains circuits électriques.



L'agence estime toutefois que ses prévisions pourraient être trop optimistes si Boeing n'est pas en mesure de reprendre rapidement les livraisons de 787, suspendues depuis fin mai après que la FAA a refusé de valider les procédures d'inspection suggérées par l'avionneur dans le cadre de problèmes de qualité.



(Photo © Boeing)