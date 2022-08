Boeing : Les livraisons du programme 787 reprennent

Boeing vient de livrer un 787-8 à la compagnie américaine American Airlines depuis son usine de North Charleston, en Caroline du Sud. L'avionneur n'avait pas livré d'appareil de la famille Dreamliner depuis mai 2021.



Immatriculé N880BJ (SN 66000), cet appareil a été certifié le 10 août par la FAA pour une durée initiale de trois ans. Il est propulsé par des GEnx-1B de General Electric.



L'avionneur américain a obtenu une autorisation provisoire de la Federal Aviation Administration (FAA) il y a quelques jours pour pouvoir enfin livrer ses 787, un programme cloué au sol depuis plus d'un an. Le programme de long-courriers de l'avionneur américain avait en effet vu ses livraisons interrompues sur décision du régulateur américain en mai 2021, après la découverte de nouveaux défauts de qualité sur certains appareils. Seuls 14 exemplaires avaient été livrés l'année dernière.



« Nous sommes reconnaissants envers nos coéquipiers qui ont effectué les inspections, les analyses et le travail méthodiques pour s'assurer que chaque avion est conforme à nos spécifications techniques et aux exigences réglementaires » a annoncé brièvement Boeing dans un communiqué.



Pour rappel, l'autorisation provisoire de livraison implique que chaque appareil devra être inspecté par la FAA pour qu'elle puisse délivrer son certificat de navigabilité et son accord pour sa livraison au client.



Plus de 120 Dreamliner sont actuellement en attente de livraison, stockés sur les multiples sites de Boeing aux États-Unis. En Europe, la compagnie allemande Lufthansa attend ses premiers 787-9 depuis des mois, avec un premier exemplaire qui pourrait désormais lui être remis dans les prochaines semaines.



Les cadences de production du 787 sont actuellement de l'ordre de 2 appareils par mois, à comparer aux 5 exemplaires par mois avant la dernière décision de la FAA. Le carnet de commandes de la famille Dreamliner de Boeing totalise encore 475 exemplaires restant à livrer.



