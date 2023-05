Boeing et ST Engineering veulent collaborer sur le soutien du P-8A Poseidon à Singapour

Boeing a signé un protocole d'accord (MoU) avec ST Engineering pour définir les domaines potentiels de collaboration dans l'intégration de systèmes, la formation, la distribution locale de pièces, le soutien et les travaux de soutien pour l'avion de patrouille maritime P-8A Poseidon.



Les deux partenaires ont ainsi identifié des pistes de collaboration dans un certain nombre de domaines et les exploreront plus en détail, notamment en développant conjointement un centre de service dédié au P-8 à Singapour, avec la mise à disposition d'ingénieurs et de techniciens de maintenance.



Pour rappel, Singapour n'est pas client à ce jour de l'avion de patrouille maritime dérivé du 737-800 (et du 737-900 pour sa voilure), même si l'on sait que Boeing cherche à placer son appareil en Asie du Sud-est depuis plusieurs années. L'avionneur américain y pousse d'ailleurs son Poseidon dans un rôle plus polyvalent, notamment en équipant l'appareil d'un pod plus évolué.



La dernière commande de P-8A Poseidon remonte à 2021, avec les cinq exemplaires vendus à Allemagne et livrables à partir de l'année prochaine. La Marineflieger devrait même en aligner jusqu'à 12 à plus long terme pour venir fortement accroître les capacités de surveillance maritime de l'Allemagne.



