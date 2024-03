Bell décroche un premier contrat pour son Relentless, alors que la certification se rapproche

Le Bell 525 Relentless a son premier client. Le nouvel hélicoptère de la catégorie des 10 tonnes de Bell, particulièrement adapté au marché de l'industrie pétrolière et gazière, a décroché une commande de la part de l'opérateur norvégien Equinor pour 10 exemplaires livrables à partir de 2026 et jusqu'en 2030.



Les Bell 525 assureront des missions offshore en mer du Nord. Ils viendront notamment suppléer les Sikorsky S-92 acquis en seconde main. Equinor a également commandé 5 AW189 auprès de Leonardo.



Equinor transporte chaque année près de 160 000 travailleurs offshore vers et depuis le plateau continental norvégien, soit l'équivalent de plus de 24 000 heures de vol par an.



Pour rappel, le Bell 525 avait été dévoilé en 2012 au salon Heli-Expo. Le premier des trois prototypes s'était écrasé en juillet 2016, tuant deux pilotes d'essai de l'hélicoptériste américain. Plusieurs fois repoussée, sa certification FAA est attendue cette année.



