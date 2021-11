Bangkok Airways sera contrainte de tailler dans sa flotte aussi

Bangkok Airways prévoit de réduire sa flotte à 30 appareils et pourrait réduire davantage ses effectifs l'année prochaine, conséquence du fait que des prêts gouvernementaux d'une valeur espérée de 5 milliards de bahts (159 millions de dollars) ne se soient pas concrétisés.



Cette somme devait être répartie entre les sept membres de l'Association des compagnies aériennes de Thaïlande (AAT), qui en avaient fait la demande l'an dernier.

« D'après l'explication du gouvernement, ils ne peuvent pas nous allouer de prêts bonifiés, car cela pourrait se voir comme une discrimination envers d'autres industries qui souffrent également de la pandémie », a fait savoir le président de Bangkok Airways, Puttipong Prasarttong-Osoth, dans une interview accordée au quotidien Bangkok Post.



La compagnie aérienne a déjà diminué ses effectifs de 30% depuis le début de la pandémie. Selon Puttipong Prasarttong-Osoth, la réduction de la flotte réduirait les coûts fixes de la compagnie aérienne jusqu'à 400 millions de bahts (11,9 millions de dollars) par avion et par an.



La flotte de Bangkok Airways comprend actuellement quatorze A319-100 , neuf A320-200 et treize ATR72-600. La compagnie privée thaïlandaise étudiait le remplacement de ses A319 juste avant le déclenchement de la pandémie, notamment en envisageant sérieusement d'acquérir des A220.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)