Bamboo Airways confie son divertissement en vol à Panasonic Avionics

Bamboo Airways a choisi de se reposer sur Panasonic Avionics pour fournir le système de divertissement et de connectivité en vol de sa flotte de Boeing 787-9.



Pour l'IFE, la compagnie vietnamienne a choisi la solution eX3. Elle sera accessible sur des écrans HD tactiles de 18 pouces en classe affaires, 13 pouces en classe Premium Economy et 12 pouces en classe économique.



Panasonic Avionics fournira également une connectivité pouvant atteindre des vitesses moyennes de jusqu'à 100 mégabits par seconde, grâce à son réseau de satellites à haut débit et à bande passante large.



Bamboo Airways exploite actuellement trois 787 (notamment vers le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie), qu'elle a reçus juste avant que n'éclate la crise sanitaire.



(Photo © Bamboo Airways)