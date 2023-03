BAE Systems rejoint Heart Aerospace pour collaborer sur les batteries des futurs avions électriques

BAE Systems et Heart Aerospace ont décidé de collaborer pour définir le système de batterie du futur avion électrique régional ES-30 de la société suédoise.



BAE Systems apportera à Heart Aerospace son expertise dans le domaine de l'électrification des véhicules industriels lourds d'une part et dans l'aéronautique d'autre part. Il travaillera sur les sujets concernant Heart Aerospace dans ses installations d'Endicott, aux Etats-Unis.



« La vaste expérience de BAE Systems dans le développement de batteries pour les applications terrestres lourdes et son expérience dans le développement de systèmes de contrôle critiques pour l'aérospatiale en font un partenaire idéal pour cette nouvelle étape importante pour l'ES-30 et l'industrie aéronautique », résume Sofia Graflund, directrice de l'exploitation chez Heart Aerospace.



L'ES-30 sera propulsé par quatre moteurs électriques. Il pourra parcourir 200 kilomètres en mode tout électrique, 400 kilomètres en mode hybride avec 30 passagers et 800 kilomètres avec 25 passagers. Il sera surtout évolutif et pourra être facilement mis à niveau au fur et à mesure que les technologies de batteries évolueront et deviendront plus matures.



Il a à ce jour enregistré des commandes pour 230 appareils et une centaine d'options, ainsi que des lettres d'intention pour 108 appareils supplémentaires.



(Image © Heart Aerospace)