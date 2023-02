Azul Conecta veut confier la modification de six Grand Caravan à Ampaire

Azul Conecta a signé une lettre d'intention avec Ampaire en vue de convertir jusqu'à six de ses Grand Caravan en Eco Caravan, avec l'installation d'un système de propulsion hybride-électrique AMP-H570.



La filiale d'Azul exploite une flotte de 27 Caravan, qu'elle utilise sur 84 destinations.



« Après avoir évalué une gamme de technologies, y compris les piles à combustible entièrement électriques et à hydrogène, nous avons conclu qu'Ampaire nous rapproche beaucoup plus rapidement de nos objectifs ESG [environnementaux, sociaux et de gouvernance, ndlr] », a déclaré Flavio Costa, PDG d'Azul Conecta.



Ampaire travaillera par ailleurs avec la compagnie brésilienne au développement des infrastructures nécessaires aux opérations de l'Eco Caravan dans ses différentes bases et sur d'autres aéroports.



La société californienne attend la certification de son Eco Caravan par la FAA en 2024 par la délivrance d'un STC (certificat de type supplémentaire). Elle travaillera ensuite avec Azul pour obtenir l'homologation de l'ANAC.



(Photo © Azul Conecta)