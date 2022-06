Azorra acquiert 37 appareils de NAC

Azorra a annoncé l'acquisition de 37 appareils qui appartenaient précédemment à Nordic Aviation Capital (NAC).



Le portefeuille compte une grande majorité d'E-Jets d'Embraer (près d'une trentaine) et des biturbopropulseurs, ATR et Q400.



Ces appareils sont placés auprès de treize compagnies dans le monde, parmi lesquelles HOP!, Air Antilles, BA Cityflyer, LOT ou encore Azul.



Ils portent à soixante le nombre d'avions détenus et gérés par la société de leasing, auxquels s'ajoutent des engagements pour l'acquisition de 49 appareils supplémentaires (dont 42 A220, ACJ220 et Embraer E2).



En parallèle, Azorra a annoncé la nomination de David Neeleman comme membre de son conseil d'administration. Celui-ci est très connu dans le secteur pour avoir fondé plusieurs compagnies aériennes : Morris Air, WestJet, JetBlue, Azul et, plus récemment, Breeze Airways.