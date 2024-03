Avion Express achève sa restructuration

Avion Express annonce avoir achevé avec succès son programme de restructuration. Il avait été lancé en 2021, à la suite de la crise sanitaire.



La société ACMI lituanienne souligne qu'elle a réussi à s'acquitter de ses obligations envers ses créanciers avec près de deux ans d'avance. Elle a également réussi à développer ses activités.



« Après la pandémie, le trafic de passagers a rebondi rapidement, et les compagnies aériennes commerciales se sont lancées dans une course contre la montre pour rétablir leurs activités. Cela a entraîné une forte augmentation de la demande de services ACMI », qui a permis à Avion Express de relancer rapidement ses activités, commente Darius Kajokas, son PDG.



Avion Express gère une flotte de 54 Airbus A320 et A321. Comptant une société soeur à Malte, Avion Express a lancé une demande de certificat de transporteur aérien pour sa filiale ACMI au Brésil au cours du quatrième trimestre 2023.



(Image © Avion Express)