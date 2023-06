Aviointeriors mise toujours sur sa configuration HERIC

Aviointeriors a présenté une nouvelle version de son siège HERIC (Herringbone-in-cruise), un concept dévoilé il y a un an et qui permet au passager d'être totalement autonome pour transformer sa place entre une configuration de décollage/atterrissage à une configuration de croisière. Ce siège comprend une position assise tournée vers l'avant de l'avion tandis que la position du lit est inclinée en chevron. Aviointeriors peut également ajouter un porte-cloison entièrement intégrée en option pour plus d'intimité. (Image © Aviointeriors)