Aviation Sans Frontières organise une soirée caritative au Grand Rex, à Paris, le 4 octobre.



L'association propose une soirée « musicale, cinématographique et littéraire », à laquelle participeront le spationaute Thomas Pesquet, Bertand Piccard, Yann Arthus Bertrand, et, sur scène, l'orchestre des Petites Mains Symphoniques (composé de 70 jeunes musiciens de 7 à 17 ans) dirigé par Eric du Fay, Anggun et la violoniste Zhang Zhang.



Les billets pour assister au spectacle sont mis en vente à 30 EUR (mais permettent de bénéficier d'une déduction fiscale).



Les fonds récoltés lors de cet événement permettront de financer les activités de l'ONG et notamment l'acquisition d'un avion dispensaire pour soigner les populations les plus fragiles.