Aviation russe : Irkut Corporation va devenir Yakovlev

Le conglomérat russe Rostec a annoncé qu'Irkut Corporation, l'entité en charge du développement et de la production du MC-21, allait devenir Yakovlev. Le changement de nom sera effectif au mois d'août.



Il affirme que celui-ci reflète l'importance géographique de la société, dont l'activité a démarré à Irkoutsk mais s'étend désormais à neuf régions russes et représente plus de 20 000 emplois.



« D'ici à 2030, les entités d'UAC [United Aircraft Corporation, ndlr] doivent fournir environ 500 avions civils aux compagnies aériennes russes. L'essentiel de la tâche incombe à Irkut, qui doit produire 142 SSJ-NEW et 270 MS-21. [...] Dès l'année prochaine, nous commencerons les premières livraisons d'avions avec des systèmes, des moteurs et d'autres unités produits en Russie. Le fournisseur de ces nouveaux avions sera une société portant un nouveau nom », résume Andrey Boginsky, directeur général adjoint d'UAC pour l'aviation civile et directeur général d'Irkut.



Le bureau d'études Yakovlev fait partie d'Irkut depuis 2004. Cela fait plusieurs années que l'industrie aéronautique se restructure et travaille à sa consolidation en Russie, en témoignent par exemple les rapprochements opérés entre Rostec et UAC ou l'intégration de Superjet dans Irkut.



(Photo © Irkut)