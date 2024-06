Avianca a choisi Collins Aerospace (groupe RTX) pour équiper ses nouveaux monocouloirs Airbus avec les solutions de roues et de freins de l'équipementier américain. Le contrat comprend un support complet pour les 15 prochaines années. Collins Aerospace viendra ainsi équiper jusqu'à 103 nouveaux A320neo de la compagnie aérienne colombienne. L'équipementier précise que les freins seront produits avec du carbone DURACARB®, offrant une durée de vie plus longue que celle de ses concurrents. Avianca opère déjà avec plus d'une centaine d'Airbus A320, dont 37 A320neo. (Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)