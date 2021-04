Avelo Airlines, nouvelle compagnie dans le ciel des Etats-Unis

Une nouvelle compagnie va sillonner le ciel américain. Avelo Airlines a présenté ses opérations et annoncé que sa première base serait l'aéroport de Burbank, en Californie.



La compagnie low-cost lancera ses premières opérations le 28 avril et desservira onze destinations dans l'ouest des Etats-Unis.



Elle utilisera pour cela une flotte de Boeing 737-800 de seconde main, acquis en leasing et aménagés en configuration monoclasse de 189 places. Trois ont déjà été reçus.



Avelo a été créée et est présidée par Andrew Levy, fondateur et ancien PDG d'Allegiant Air et ancien directeur financier de United Airlines. Le reste de l'équipe dirigeante a également fait ses armes dans les grandes compagnies américaines.



(Photo © Avelo Airlines)