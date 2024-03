Avec Perceval, Thales veut transformer la formation des pilotes et des contrôleurs

Thales s'est associé à l'ENAC, l'ENS Paris-Saclay, Simaero, AviaSim et Corsair pour réfléchir à l'avenir de la formation des pilotes. Réunis dans le projet Perceval (Pilot bEhaviouR and CompEtency EVALuation), les partenaires souhaitent élaborer une nouvelle méthodologie d'évaluation des comportements des pilotes.



L'objectif est de pousser davantage l'évaluation des compétences non techniques et leur maîtrise par une nouvelle approche, pour développer la confiance des équipages et la sécurité des vols dans des situations inattendues. Le projet est soutenu par la DGAC.



(Photo © Simaero)