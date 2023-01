AvAir devient distributeur mondial exclusif des APU Honeywell pour les C130 et les P3

AvAir a été retenu par Honeywell Aerospace comme le distributeur mondial exclusif de ses groupes auxiliaires de puissance (APU) des séries 85 et 95 pour toutes les applications commerciales et de défense concernées.



Ces APU sont actuellement en service sur plus de 1 400 avions dans le monde, dont les C130 Hercules et P3 Orion ainsi que sur les Boeing 737 Classic pour l'aviation commerciale.



L'accord comprend logiquement aussi la distribution des pièces de rechange.