Annette Mann, la directrice générale d'Austrian Airlines, annonce que la compagnie recevra ses deux premiers Boeing 787-9 dès la fin du mois de février.



Les appareils ont vocation à faire croître les capacités d'Austrian Airlines et ne sont pas destinés à du remplacement. Ils permettront d'améliorer la qualité du programme de vols long-courrier et d'intégrer Boston au réseau.



Ils subiront quelques modifications et recevront leur livrée avant d'entrer en service au printemps.



Les premiers équipages sont en formation sur simulateur. Ils réaliseront des vols de formation sur des routes court-courrier à partir de mai, avant les premiers vols vers l'Amérique du Nord fin juin/début juillet.



Austrian Airlines compte actuellement neuf gros-porteurs dans sa flotte : trois Boeing 767-300ER et six 777-200ER.



(Image © Austrian Airlines)