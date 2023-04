Austrian Airlines va intégrer le Boeing 787 à sa flotte et remplacer ses 767 et 777

Austrian Airlines va elle aussi passer au Dreamliner. La compagnie autrichienne a annoncé qu'elle allait réceptionner dix Boeing 787-9 d'ici 2028.



Le premier appareil sera intégré dès le début de l'année 2024 et permettra d'augmenter les capacités de la flotte long-courrier en la passant à dix appareils.



Les neuf autres 787-9 seront progressivement réceptionnés jusqu'en 2028. Ils permettront de moderniser la flotte, en remplaçant les trois 767-300ER et six 777-200ER actuellement en service.



Les appareils proviennent de la commande passée par le groupe Lufthansa auprès de Boeing, pour un total de 39 appareils (trois sont en service chez Lufthansa, et sept viennent d'être commandés au début du mois de mars). Leur intégration était anticipée puisque le groupe avait indiqué que ses commandes de 787 et d'A350 lui permettraient de retirer six sous-flottes du service, dont celles de 777-200 et 767-300.



(Image © Austrian Airlines Dominik Berger-Severini)