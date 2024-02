Aura Aero obtient un soutien de 13 millions d'euros dans le cadre de France 2030

Aura Aero est devenu un nouveau lauréat du programme France 2030, ce qui lui vaut un soutien de l'Etat à hauteur de 13,2 millions d'euros pour « produire en France des aéronefs bas carbone » (du nom de l'appel à projets).



Ce soutien couvrira une partie des coûts de développement du programme ERA, qui vise à faire entrer en service un avion régional de 19 places propulsé par huit moteurs électriques d'ici 2030. Le design final, l'avionique et le système propulsif ont été présentés en mai 2023.



Le programme d'avion régional électrique a déjà suscité l'intérêt d'une douzaine de compagnies et d'opérateurs et 500 exemplaires, d'une valeur de 7,5 milliards d'euros, ont été pré-commandés.



« Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés parmi les lauréats du programme France 2030. C'est pour nous un gage supplémentaire de confiance, la preuve que notre démarche est la bonne et que nos avions contribuent à la décarbonation de l'aviation. Le soutien de France 2030, à travers BpiFrance, va nous permettre d'accélérer le processus de développement d'ERA », se réjouit Jérémy Caussade, président et co-fondateur d'Aura Aero.



