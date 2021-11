ATR fête ses 40 ans

Le 4 novembre 1981, Aérospatiale et Aeritalia s'associaient pour produire un avion dédié à la connectivité régionale. Quarante ans plus tard, ATR a vendu 1 700 appareils et propose son biturbopropulseur en quatre versions.



A l'occasion de son anniversaire, l'avionneur rappelle les dates-clefs de son histoire : du premier vol de l'ATR 42 à Toulouse le 16 août 1984, la certification par les autorités françaises et italiennes un an après et l'entrée en service du premier ATR 42 auprès d'Air Littoral en décembre 1986. L'ATR 72, lancé en janvier 1986, attendra 1989 pour entrer en service auprès de Finnair.



Les améliorations qui donneront la série 500 seront quant à elles opérationnelles en 1995 (pour l'ATR 42) et 1997 (pour l'ATR 72). Dix ans plus tard, c'est la série 600 qui est annoncée et qui entrera en service en 2012.



L'avionneur franco-italien travaille désormais sur trois grandes thématiques. La première concerne l'utilisation des carburants durables d'aviation et vise à permettre aux ATR de voler avec 100% de SAF d'ici 2025. Ce même objectif calendaire est conservé pour la mise en service de l'ATR 42-600S, doté de capacités d'opérations sur des pistes plus courtes (élargissant le domaine des aéroports pouvant être desservis. Enfin, ATR souhaite asseoir son entrée sur le marché cargo avec l'ATR 72-600F, dont le premier exemplaire a été livré en 2020 à FedEx.



