ATR et Safran s'associent pour mieux analyser les atterrissages durs

ATR et Safran Landing Systems annoncent la mise au point d'un service d'analyse des atterrissages durs, qui doit permettre de réduire le temps de remise en service d'un appareil concerné par ce type d'événement. Baptisé « Smart Lander », il conjugue la connaissance d'ATR sur les opérations de ses appareils et l'expertise de Safran Landing Systems dans l'exploitation des données liées aux trains d'atterrissage.



Smart Lander repose sur une technologie de machine learning (apprentissage automatique). Ayant enregistré les données liées à des centaines de milliers de simulations d'atterrissages durs, le service de diagnostic peut émettre des recommandations aux opérateurs concernant les opérations de maintenance à réaliser, en fonction de la brutalité de l'atterrissage et du choc subi par les trains, sur une remise en service rapide ou une prise en charge par des équipes MRO.



ATR et Safran Landing Systems soulignent qu'ainsi ce processus ne demande qu'une heure pour être déclenché, contre plus d'une semaine auparavant.



« Notre ancien processus pouvait prendre de dix à vingt jours ouvrables. Des analyses devaient être réalisées à la fois par le Bureau d'études ATR et Safran Landing Systems pour décider si l'appareil pouvait être remis en service », explique David Brigante, directeur du Support client et des services d'ATR. « Smart Lander nous permettra de réduire considérablement notre temps de réponse, donc d'augmenter la disponibilité des appareils, de réduire les coûts pour nos clients et d'améliorer leur satisfaction. Et ce tout en maintenant la même qualité d'analyse qu'auparavant. »



(Photo © ATR)