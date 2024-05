ATR dévoile sa cabine 100% classe affaires et annonce un premier client

ATR a profité du salon Aircraft Interiors à Hambourg pour dévoiler une cabine 100% classe affaires, un projet lancé l'année dernière sous l'appellation ATR HighLine qui regroupe une série d'aménagements haut de gamme pour ses appareils.



La cabine dévoilée à Hambourg consiste ainsi en un aménagement avec seulement 2 sièges de front, des sièges sur mesure baptisés ETEREA qui sont conçus et fabriqués par l'équipementier italien Geven pour les besoins exclusifs d'ATR. Ces sièges luxueux affichent une largeur généreuse de 21,6 pouces.



L'avionneur franco-italien précise que chaque siège dispose d'une console latérale personnelle qui sert à la fois de table et de compartiment de rangement, une disposition évidemment rendue possible par la largeur de la cabine.



Cet aménagement 100% classe affaires offre aussi différentes options, comme un plafond plus proche de celui que l'on retrouve à bord d'un avion d'affaires avec la suppression des compartiments à bagages, des ports de chargement USB A+C, des systèmes de divertissements en vol, un accès Internet haut débit et des finitions matérielles de haute qualité.



Mais ATR HighLine n'est pas simplement un concept. La compagnie aérienne malaisienne Berjaya Air est déjà client de lancement, avec deux ATR 72-600 qui accueilleront une cabine 100% classe affaires à partir de l'année prochaine. Ces appareils desserviront les hôtels et complexes de luxe du groupe Berjaya.



ATR précise que la modification des appareils de Berjaya Air sera réalisée via un certificat de type supplémentaire (STC).



(Image © ATR)