Atlas Air Worldwide va ajouter deux Boeing 777F à sa flotte

Atlas Air Worldwide a dévoilé une nouvelle commande de Boeing 777F. Elle a été passée au mois d'octobre.



La livraison des appareils est prévue pour le second semestre 2024.



Les 777F viendront renforcer la flotte de la compagnie cargo, alors que la demande continue d'être forte pour les capacités qu'offrent ses gros-porteurs dédiés au cargo, notamment dans l'acheminement transfrontalier de produits liés au commerce en ligne.



Sa dernière commande de 777F remonte à 2021 et portait sur quatre appareils. Ils ont été placés auprès de MSC Mediterranean Shipping Company sous contrat ACMI à long terme et le quatrième appareil doit être livré en décembre.



(Image © Boeing)