Asiana Airlines étend son contrat de maintenance sur CF6 avec Lufthansa Technik

Asiana Airlines a prolongé de cinq ans son contrat d'entretien et de maintenance avec Lufthansa Technik, couvrant sa flotte de CF6-80.



Les moteurs sont installés sur dix-sept appareils, Boeing 767-300 et 747-400F.



Lufthansa Technik sécurise ainsi la charge de travail pour sa ligne de services sur CF6 pour les prochaines années.



La société de maintenance rappelle que sa coopération avec Asiana Airlines dure depuis plus de 25 ans et va au-delà des CF6 (maintenance des composants sur 777-200ER, soutien composants sur A320 et A350 et maintenance lourde sur A380).



(Photo © Asiana Airlines)