Arabie Saoudite : AviLease tient ses premiers avions commerciaux avec flynas

AviLease a réalisé sa première transaction d'avions commerciaux. Elle a livré ses deux premiers Airbus A320neo à flynas dans le cadre d'une opération de Sale and Leaseback sur douze appareils du même type. La compagnie low-cost saoudienne devrait recevoir les avions restants d'ici la fin de 2023.



Lancée en juillet dernier par le Fonds d'investissement public saoudien (PIF), AviLease a pour ambition de devenir un élément central de l'intégration de l'Arabie Saoudite sur le marché mondial du financement d'avions.



La société veut se développer grâce à des transactions d'achat et de cession bail avec les compagnies aériennes, des acquisitions de portefeuilles, des commandes directes auprès des constructeurs aéronautiques et des acquisitions d'entreprises du secteur.



AviLease veut construire sa flotte avec des appareils de nouvelle génération, aussi bien des monocouloirs que des gros-porteurs.



(Photo © flynas)