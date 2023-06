ANA et WestJet rejoignent la plateforme Turbulence Aware de l'IATA

En marge de l'assemblée générale de l'IATA, ANA et WestJet ont signé leur adhésion à la plateforme Turbulence Aware de l'association.



ANA va contribuer à la plateforme en fournissant les données recueillies depuis ses Boeing 737. Elle devrait étendre le service au reste de sa flotte par la suite.



WestJet fournit celles de 24 de ses avions et prévoit d'étendre le service à 60 appareils dans les trois prochaines années.



Lancé en 2018, Turbulence Aware rassemble en temps réel les données de milliers de vols des compagnies volontaires sur les turbulences qu'ils rencontrent, afin de permettre aux contrôleurs des zones concernées et aux pilotes en approche de déterminer la trajectoire optimale des appareils.



Une vingtaine de compagnies se sont inscrites au service, avec 1 900 appareils qui recueillent et transfèrent ces données au quotidien. L'IATA souligne que l'outil est particulièrement pertinent, alors que le changement climatique perturbe les modèles météorologiques.



(Photo © IATA)