American Airlines pourrait bientôt annoncer des commandes concernant une centaine de nouveaux avions monocouloirs pour ses besoins à long terme. Ses choix pourraient ainsi être officialisés le 4 mars prochain à l'occasion d'une réunion Investisseurs.



La compagnie aérienne américaine pourrait ainsi acquérir de nouveaux A321neo auprès d'Airbus ainsi que de nouveaux appareils de la famille 737 MAX auprès de Boeing, avec des livraisons démarrant à partir de 2027.



American Airlines est déjà utilisatrice de l'Airbus A321neo (70 exemplaires livrés en LEAP-1A, 50 A321XLR en commande) et du Boeing 737-8 (59 livrés, 71 en commande). Elle opère également avec 388 appareils de la famille A320ceo et plus de 300 737-800.



(Photo © RG / Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)