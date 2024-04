(MRO Americas) Airbus va moderniser 150 appareils de la famille A320ceo d'American Airlines avec de nouveaux systèmes avioniques.



Les monocouloirs subiront plusieurs rétrofits qui ajouteront de nouvelles fonctionnalités modernes telles qu'une meilleure prédiction des événements météorologiques grâce à l'utilisation du dernier radar météorologique. Les appareils bénéficieront également d'un nouveau récepteur SBAS MMR pour les approches de précision et du dernier standard ATSU (Air Traffic Services Units) pour communiquer des données en VHF. Ce programme de rétrofits harmonisera aussi davantage cette flotte avec les appareils de la famille A320neo de la compagnie américaine (72 A321neo livrés, plus de 130 en commande dont 50 A321XLR).



Les 150 monocouloirs de la famille A320ceo d'American Airlines concernés profiteront aussi d'un programme d'extension de la durée de vie des équipements et des cellules proposé par Airbus.



