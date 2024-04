La compagnie aérienne française Amelia (groupe Regourd Aviation) annonce avoir signé des contrats de leasing avec AerCap portant sur 3 Airbus A320.



Le premier appareil a été réceptionné il y a quelques jours (MSN 2743, F-HDRE, CFM56, ex-China Southern) et les deux suivants viendront rejoindre Amelia dans les prochaines semaines, doublant ainsi sa flotte de monocouloirs Airbus (4 A320 et 2 A319 à l'issue des livraisons).



L'arrivée des nouveaux appareils témoigne ainsi de l'engagement de la compagnie à poursuivre sa croissance et à développer son activité d'ACMI.



La compagnie française précise que sa flotte Airbus sera divisée entre ses CTA français et slovène.



Amelia avait réceptionné son tout premier monocouloir Airbus (un A319 de 144 sièges) en janvier 2022.



(Photo © Nuno Seletti - Amelia)