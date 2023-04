Alexandre de Juniac devient senior advisor chez Oliver Wyman

Oliver Wyman annonce qu'Alexandre de Juniac rejoint ses rangs en tant que senior advisor pour la France et l'Europe.



Alexandre de Juniac est actuellement membre des conseils d'administration de Simaero, JetAirlines et Ryadh Air.



Ayant débuté sa carrière comme haut fonctionnaire de l'Etat, il a occupé différents postes à responsabilité au sein du groupe Thales entre 1995 et 2009, date à laquelle il devient directeur de cabinet de Christine Lagarde (alors ministre de l'Economie).



En 2011, il prend la direction d'Air France et du groupe Air France-KLM. Il devient ensuite directeur général de l'IATA de 2016 à 2021 puis président du conseil d'administration d'Europcar de 2021 à 2022.



