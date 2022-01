Alexandre Brun prend les rênes de Tarmac Aerosave

Tarmac Aerosave a annoncé la nomination d'Alexandre Brun à sa tête. Il remplace Patrick Lecer, qui quitte ses fonctions pour des raisons personnelles.



Alexandre Brun a pris ses fonctions le 1er janvier. Ingénieur de formation, il était jusqu'au 31 décembre le directeur de la maintenance des moteurs civils du site Safran Aircraft Engines à Saint-Quentin-en-Yvelines.



Il devra oeuvrer pour renforcer la position de Tarmac Aerosave dans le domaine de la gestion du cycle de vie des moteurs (stockage, maintenance légère et recyclage), un axe de développement privilégié.



Patrick Lecer était à la tête de la société créée par Airbus, Safran Aircraft Engines et Suez depuis 2019 et a oeuvré à la croissance du groupe tout au long de la crise sanitaire, notamment en augmentant ses capacités pour répondre aux besoins de stockage à long terme des compagnies aériennes.



(Photo © Tarmac Aerosave)