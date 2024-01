Alaska Airlines reçoit son premier Boeing 737 MAX 8

Alaska Airlines a accueilli le tout premier Boeing 737 MAX 8 de sa flotte. Elle va l'utiliser pour lancer des liaisons sans escale plus longues, par exemple une ligne saisonnière entre Anchorage et New York en juin prochain, qui sera le plus long vol de son programme.



Alaska Airlines exploite déjà 65 Boeing 737-9. Elle avait décidé de modifier sa commande en 2022, pour y inclure des 737-8 et des 737-10 et pouvoir ainsi mieux ajuster ses opérations à la réalité du marché - pour opérer des liaisons plus longues dans le premier cas et pour augmenter ses capacités sur les routes à fort trafic dans le second.



Elle compte des commandes fermes pour 80 737 MAX supplémentaires, ainsi que 105 options et droits d'achat. Elle attend la livraison de quinze à vingt-cinq appareils chaque année d'ici 2027, et notamment de sept autres 737-8 cette année (dont quatre en mars).



Elle souligne également qu'elle lance cette année un programme de réaménagement de la cabine de sa flotte de 737-800, d'une valeur de 130 millions de dollars. Tout en souhaitant harmoniser ces cabines avec celles des 737 MAX, elle va densifier sa configuration en passant de 159 à 161 places, le tout en augmentant le nombre de fauteuils en First (seize au lieu de douze actuellement).



(Photo © Alaska Airlines)