AJW lance une entité spécialisée dans les intérieurs d'avion

Le groupe AJW a décidé de renforcer sa division AJW Technique en créant une entité spécialisée dans les produits cabine, AJW Technique Interiors.



Celle-ci vient de conclure un accord de partenariat de dix ans avec Autostop Aviation, lui permettant de proposer son produit SkyLeather à ses clients.



Disponible dans toutes les couleurs et tous les grains, ce « cuir » synthétique (en polyuréthane), déjà utilisé dans l'industrie automobile, se présente comme léger, économique, durable mais aussi antimicrobien et facile à nettoyer, un argument en période de pandémie.



« En proposant du cuir synthétique, la fabrication de housses de sièges, des poches de gilets de sauvetage et des tapis, pour ne citer que quelques produits, la nouvelle division AJW Technique Interiors permettra aux compagnies aériennes du monde entier de réaliser des économies et des gains d'efficacité », a commenté Christopher Whiteside, PDG du groupe AJW.