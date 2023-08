AirJapan débutera ses opérations en février 2024 entre Tokyo et Bangkok

ANA Holdings annonce que sa nouvelle AirJapan débutera ses opérations le 9 février 2024, en reliant Tokyo (Narita) à Bangkok. Les ventes sont désormais ouvertes.



La compagnie sera spécialisée dans la desserte de routes internationales moyen/long-courrier depuis le Japon. Elle adopte un modèle hybride, situé entre l'offre d'ANA et celle de Peach, souhaitant soutenir le développement du tourisme au Japon et s'adressant en priorité au trafic loisir et VFR, sensible au prix, mais s'adaptant également à la demande en voyages d'affaires.



Ses passagers pourront ainsi choisir le niveau de service dont ils souhaitent bénéficier en sélectionnant plus ou moins d'options. Les repas seront par exemple en option, disponibles à la commande avant et durant le vol, mais les passagers souhaitant réaliser des pré-commandes auront le choix entre treize menus différents.



AirJapan s'appuiera sur une flotte de Boeing 787-8 avec une configuration dense de 324 places, comparable à celle des vols intérieurs du groupe.



A noter que la marque Air Japan s'occupait déjà de certains vols internationaux d'ANA vers l'Asie (sous la marque ANA), ce qui continuera après février.



(Photo © AirJapan)