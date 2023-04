AirFi compte trois nouveaux clients

AirFi annonce que trois nouvelles compagnies aériennes sont devenues clientes de ses solutions : Fiji Airways, SmartLynx Airlines et Surinam Airways. Les passagers souhaitant se connecter en wi-fi à des box de la société néerlandaise pour accéder en streaming aux contenus enregistrés.



Surinam Airways a déjà équipé sa flotte (un Boeing 737 et un Airbus A340) d'une solution personnalisée, qui fait par ailleurs d'elle la première cliente d'Amérique du Sud d'AirFi LEO, une solution légère s'appuyant sur le réseau satellitaire Certus d'Iridium et permettant de proposer aux passagers des capacités de messagerie.



SmartLynx propose quant à elle la solution AirFi aux compagnies louant ses appareils, afin qu'elles-mêmes puissent proposer un système de divertissement en vol à leurs passagers, voire recourir aux options Connected Crew et Inflight Retail. Deux ont déjà souscrit l'option pour des Airbus A340.



Enfin, des boîtiers sont en cours d'installation sur la flotte court-courrier de Fiji Airways, qui compte un 737-800, un ATR 72-600 et un ATR 42-600.



(Photo © Surinam Airways)