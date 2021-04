Airbus veut pousser ses gros-porteurs en Inde

Airbus a identifié l'Inde comme étant l'un des principaux candidats potentiels pour ses gros-porteurs A350 et A330neo, alors que le pays est déjà l'un des plus importants clients de sa famille A320neo aujourd'hui (900 appareils commandés par les seules compagnies IndiGo et GoAir).



Les gros-porteurs de l'avionneur européen ne sont plus en services dans le pays depuis la faillite de Jet Airways en 2019 (A330). Pour Airbus, l'A350 pourrait ainsi être « un catalyseur stratégique pour que les compagnies aériennes indiennes se développent de manière rentable, diversifient leurs opérations et deviennent plus résilientes dans leur cheminement vers la reconquête de parts de marché internationales ».



L'avionneur rappelle aussi que la part de chiffre d'affaires des transporteurs indiens sur les liaisons internationales du pays ne représente que 36% alors que la majorité des avions gros-porteurs desservant le marché sont des Airbus, avec une très faible part d'avions gros-porteurs chez les transporteurs indiens.



Pour rappel, Air India est d'ailleurs aujourd'hui l'unique compagnie aérienne indienne à opérer avec des avions gros-porteurs.



(Photo © Airbus)